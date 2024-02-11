Олич: «Краснодар» играет в очень красивый футбол и заслуженно идёт на первом месте РПЛ

Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич поделился мыслями о лидерстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. По мнению специалиста, южане заслуженно идут на первом месте в таблице.

«Видно, что до конца не понятно, кто займёт первое место. Наверное, это будет «Зенит», но «Краснодар» заслуженно идёт на первом месте. Они играют в хороший футбол с хорошим тренером. Играют в очень красивый футбол. Но «Зенит» всегда сильная команда, они хотят всегда выигрывать, а остальные будут бороться за вторые-четвёртые места. Будет интересно», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Краснодар» с 38 очками пребывает на первом месте в турнирной таблице. На второй позиции идёт «Зенит», в активе которого 36 очков. Отметим, что краснодарский клуб до этого никогда не выигрывал золотые медали РПЛ.