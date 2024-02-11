«Салернитана» назначила главным тренером Фабио Ливерани

Итальянская «Салернитана» назначила на должность главного тренера Фабио Ливерани.

«Салернитана» сообщает, что достигнуто соглашения с Фабио Ливерани и доверили ему руководить первой командой», — сообщает пресс-служба клуба.

Ливерани ранее в своей карьере тренировал «Дженоа», «Лейтон», «Тернану», «Лечче» и «Кальяри», которую покинул в декабре 2022 года.

Напомним, итальянская команда сегодня, 11 февраля, уволила Филиппо Индзаги. После 24 туров итальянского чемпионата «Салернитана» набрала 13 очков и на текущий момент занимает 20-е место.

50-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Салернитаны» в минувшем октябре. До этого Индзаги тренировал «Реджину», «Брешиа», «Беневенто», «Болонью», «Венецию» и «Милан».