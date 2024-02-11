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Президент луганской «Зари»: будем вкладывать силы, чтобы выступать в российских лигах

Президент луганской «Зари»: будем вкладывать силы, чтобы выступать в российских лигах
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Президент луганской «Зари» Араик Асатрян заявил, что руководство клуба будет вкладывать силы, чтобы выступать в российских чемпионатах.

«Мы по максимуму будем вкладывать силы и средства, чтобы достойно выступать в Кубке Содружества, во Второй лиге и, может быть, в РПЛ», — приводит слова Асатряна спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

25 декабря было официально объявлено о создании луганской «Зари». Напомним, 6 июня «Рубин-Ялта» получил лицензию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на участие в ЛЕОН-Второй лиге. В дебютном сезоне команда заняла третье место в таблице группы 1 дивизиона Б Второй лиги с 15 очками после шести сыгранных матчей. Лидером группы стал «Машук-КМВ» с 21 очком.

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