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Агент Кучаева сообщил, что полузащитник отправится с ЦСКА на третий сбор

Агент Кучаева сообщил, что полузащитник отправится с ЦСКА на третий сбор
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал, что футболист отправится на третий сбор армейской команды.

«Сейчас у ЦСКА выходные, и после этого Константин вместе со всеми возвращается на сбор. По новому контракту пока всё так же, без изменений», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Константин Кучаев провёл 12 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).

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