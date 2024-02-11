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Гуренко объяснил, почему Миранчук почувствовал уверенность в «Аталанте»

Гуренко объяснил, почему Миранчук почувствовал уверенность в «Аталанте»
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Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на новость о том, что российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук был признан лучшим футболистом января в команде.

«Я всегда верил в Миранчука. Он хороший футболист, просто ему давали мало игрового времени. Сейчас он почувствовал уверенность, постоянно играет. Алексей в оптимальных кондициях. Никогда в Миранчуке не сомневался. Станет ли Алексей лидером «Аталанты»? Он уже один из лидеров. Алексей доказывает свою состоятельность. В «Торино» он провёл хороший сезон», – приводит слова Гуренко «РБ Спорт».

Напомним, Миранчук в январе сыграл шесть матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В общей сложности россиянин в этом сезоне сыграл за команду из Бергамо 19 игр, в которых забил три гола и отдал пять ассистов. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7,5 млн.

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