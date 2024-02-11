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Фанаты «Баварии» оставили крупный лист возле базы клуба с надписью: «Тухель — на выход»

Фанаты «Баварии» оставили крупный лист возле базы клуба с надписью: «Тухель — на выход»
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Болельщики мюнхенской «Баварии» оставили крупный лист возле базы команды, на котором потребовали отставки главного тренера клуба Томаса Тухеля.

«Тухель – на выход», — написано на крупном листе, который был оставлен болельщиками.

Фото: Соцсети

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу сезона-2022/2023.

Напомним, вчера в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромно проиграла «Байеру» со счётом 0:3. После этой победы «Байер» упрочил своё лидерство в немецкой Бундеслиге. В активе подопечных Хаби Алонсо стало 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.

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