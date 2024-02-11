Олич: приму выбор Чалова перейти в «Зенит», но болельщики ЦСКА будут недовольны

Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич заявил, что примет выбор нападающего команды Фёдора Чалова перейти в «Зенит».

«Не могу сказать, нужно ли Чалову ехать в Европу. Фёдор взрослый человек, у него ещё действующий контракт с ЦСКА. Посмотрим, чем это закончится.

Я слышал по поводу интереса «Зенита». Если он выберет переехать в Санкт-Петербург, я всё равно буду за ним следить и приму его выбор. Но, конечно, болельщики будут недовольны этим», — сказал Олич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Чалов уехал со сборов команды в Москву для обсуждения нового контракта с ЦСКА. Сообщается, что армейцы предлагают Чалову новый контракт с зарплатой в размере от € 2,5 до € 3 млн в год, однако сторона футболиста хотела бы получить ещё и подписной бонус в размере € 4 млн.