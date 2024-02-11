Флик начал готовиться к возможному назначению в «Барселону» — журналист Мартинес

Бывший главный тренер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик начал подготовку к возможному назначению в «Барселону». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Альфредо Мартинес.

По сведениям источника, немец рад идее тренировать «Барселону». Флик не только учит испанский, но и сейчас ищет помощников, которые говорят как по-немецки, так и по-испански, чтобы служить связующим звеном в случае, если его выберут тренером «Барселоны».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави набрали 50 очков после 23 туров. Отставание команды от лидирующего «Реала» — 11 очков. Отметим, что в конце сезона Хави покинет должность главного тренера сине-гранатовых.