Смолов принёс победу «Динамо» в контрольном матче с казахстанским «Елимаем»

Завершился контрольный матч, в котором встречались московское «Динамо» и казахстанский «Елимай». Команды играли в Белеке (Турция). «Динамо» одержало победу со счётом 2:1.

Первый тайм завершился без забитых мячей. На 55-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев. «Елимай» отыгрался через пять минут усилиями нападающего Романа Муртазаева. На 80-й минуте форвард Фёдор Смолов вывел «Динамо» вперёд. Его ассистентом выступил Егор Назаренко.

Ранее динамовцы в контрольном матче обыграли «Оренбург» со счётом 4:1. Встреча состоялась в четверг, 8 февраля.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей.