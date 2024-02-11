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Смолов принёс победу «Динамо» в контрольном матче с казахстанским «Елимаем»

Смолов принёс победу «Динамо» в контрольном матче с казахстанским «Елимаем»
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Завершился контрольный матч, в котором встречались московское «Динамо» и казахстанский «Елимай». Команды играли в Белеке (Турция). «Динамо» одержало победу со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Елимай
Семей, Казахстан
1:0 Гладышев – 55'     1:1 Муртазаев – 60'     2:1 Бабаев – 81'    

Первый тайм завершился без забитых мячей. На 55-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев. «Елимай» отыгрался через пять минут усилиями нападающего Романа Муртазаева. На 80-й минуте форвард Фёдор Смолов вывел «Динамо» вперёд. Его ассистентом выступил Егор Назаренко.

Ранее динамовцы в контрольном матче обыграли «Оренбург» со счётом 4:1. Встреча состоялась в четверг, 8 февраля.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей.

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