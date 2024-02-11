«Милан» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45

В матче 24-го тура итальянской Серии А встретятся «Милан» и «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Игра начнётся в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче первого круга чемпионата Италии команды сыграли вничью со счётом 2:2. Дублем отметился Оливье Жиру и по голу забили Маттео Политано, а также Джакомо Распадори.

На данный момент «Милан» после 23 сыгранных матчей итальянской Серии А располагается на третьем месте с 49 очками. «Наполи» находится на девятой строчке с 35 очками. Лидером чемпионата является «Интер», у которого 60 очков.