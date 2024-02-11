Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» объявил о переходе Сутормина в «Сочи»

«Зенит» объявил о переходе Сутормина в «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе игрока команды Алексея Сутормина в «Сочи» на правах аренды.

«Зенит» и футбольный клуб «Сочи» достигли соглашения о переходе универсального полузащитника на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Сине-бело-голубые желают Алексею Сутормину удачной игры и успехов во второй части сезона!» — сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Сутормин сыграл за «Зенит» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя голевыми передачами и провёл на поле 430 минут. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,5 млн.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (38).

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент: в «Сочи» на Сутормина рассчитывают как на лидера и основного игрока команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android