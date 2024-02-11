Косолапов: у Захаряна есть все шансы, чтобы закрепиться в «Реале Сосьедад»

Бывший футболист «Локомотива» Алексей Косолапов поделился мыслями об игре полузащитника сборной России Арсена Захаряна в составе испанской команды «Реал Сосьедад».

«Тяжеловатое выступление Захаряна в Испании. Арсен ещё в поиске себя, не адаптировался. В Испании всё может быть, возможно, уйдёт в аренду. Захарян — серьёзный парень, поэтому у него есть все шансы, чтобы закрепиться в «Реале Сосьедад». Но нужно время, чтобы реализовывать себя. Он довольно-таки техничный, умный и может играть один в один. Но Испания — сильный чемпионат», — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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Напомним, в нынешнем сезоне Захарян принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.