«Дженоа» — «Аталанта»: Миранчук не попал в стартовый состав на матч Серии А

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Дженоа» и «Аталанта». Команды будут играть на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуя (Италия). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Игра начнётся в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Дженоа»: Риера, Вольякко, Бани, Васкес, Сабелли, Малиновский, Бадель, Френнруп, Стротман, Ретеги, Гудмундссон.

«Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Хольм, Руджери, Де Кетеларе, де Рон, Копмейнерс, Пашалич, Скамакка.

Отметим, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который начнёт матч на скамейке запасных. На данный момент после 22 сыгранных матчей итальянской Серии А «Аталанта» располагается на пятой строчке с 39 очками. «Дженоа» находится на 12-м месте с 29 очками.