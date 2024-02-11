«Монца» и «Верона» поделили очки в 24-м туре Серии А, «Болонья» разгромила «Лечче»

11 февраля завершились очередные матчи 24-го тура итальянской Серии А.
В Монце на стадионе «Комунале Бриантео» сыграли местный футбольный клуб «Монца» и «Верона». Игра началась в 17:00 по московскому времени. Её обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Встреча завершилась ничейным результатом. Команды не сумели распечатать ворота друг друга – 0:0.
В параллельной игре, которая в 17:00 мск стартовала в Болонье на стадионе «Ренато Алль’Ара», сыграли местная «Болонья» и «Лечче». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло. Она закончилась крупной победой хозяев со счётом 4:0. У «Болоньи» дубль оформил Риккардо Орсолини. Ещё по голу забили Сэм Бёкема и Йенс Одгор.
«Болонья» (39 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. «Монца» (30 очков) идёт 11-й, «Лечче» (24 очка) – 13-й, «Верона» (19 очков) – 17-й.
- 11 февраля 2024
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