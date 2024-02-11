Агент Кокорина: интерес из России есть постоянно, но в переговоры мы не вступали

Футбольный агент Тимофей Бердышев, который представляет интересы нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявил, что к игроку есть интерес со стороны России.

«Сейчас Саша игрок «Ариса». Он получает удовольствие от футбола, процесса, результатов своих и командных. Получил титул лучшего игрока чемпионата Кипра. Сегодня Кокорин здесь и доволен тем, что есть. Как будет в следующем сезоне, зависит от многих факторов. Сейчас Александр счастлив в «Арисе».

В таких игроках, как Кокорин, интерес из России присутствует постоянно. Может, и сейчас он есть. Но в переговоры ни с кем мы не вступали. Александр сконцентрирован на своей команде», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.