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«Мальорка» в концовке вырвала победу у «Райо Вальекано» в 24-м туре Ла Лиги

«Мальорка» в концовке вырвала победу у «Райо Вальекано» в 24-м туре Ла Лиги
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Сегодня, 11 февраля, состоялся матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Мальорка» и мадридский «Райо Вальекано». Команды сыграли на стадионе «Иберстор» в городе Пальма-де-Мальорка (Испания). В качества главного арбитра встречи выступил Хосе Мануэра Монтеро. Матч начался в 18:15 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Мальорки».

Испания - Примера . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Санчес – 48'     1:1 Гарсия – 76'     2:1 Мурики – 90+1'    

В составе хозяев 48-й минуте голом отличился Антонио Санчес. Гости на 76-й минуте ответили усилиями Альваро Гарсии. На 91-й минуте Ведат Мурики принёс «Мальорке» победу.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги «Хетафе» на своём поле обыграл «Сельту» со счётом 3:2.

Испания - Примера . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
3 : 2
Сельта
Виго
1:0 Майораль – 41'     2:0 Мата – 45+2'     2:1 Странн Ларсен – 71'     2:2 Алленде – 85'     3:2 Мата – 89'    

«Хетафе» за 24 матча чемпионата Испании по футболу набрал 33 очка. Мадридский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» идёт 14-м, набрав 24 очка, «Мальорка» (23 очка) – 15-й, «Сельта» (20 очков) – 17-й.

Таблица Ла Лиги
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