«Мальорка» в концовке вырвала победу у «Райо Вальекано» в 24-м туре Ла Лиги

Сегодня, 11 февраля, состоялся матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Мальорка» и мадридский «Райо Вальекано». Команды сыграли на стадионе «Иберстор» в городе Пальма-де-Мальорка (Испания). В качества главного арбитра встречи выступил Хосе Мануэра Монтеро. Матч начался в 18:15 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Мальорки».
В составе хозяев 48-й минуте голом отличился Антонио Санчес. Гости на 76-й минуте ответили усилиями Альваро Гарсии. На 91-й минуте Ведат Мурики принёс «Мальорке» победу.
Ранее в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги «Хетафе» на своём поле обыграл «Сельту» со счётом 3:2.
«Хетафе» за 24 матча чемпионата Испании по футболу набрал 33 очка. Мадридский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» идёт 14-м, набрав 24 очка, «Мальорка» (23 очка) – 15-й, «Сельта» (20 очков) – 17-й.
- 11 февраля 2024
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