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Гарета Саутгейта освистали во время матча «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»

Гарета Саутгейта освистали во время матча «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»
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Главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта освистали во время матча 24-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» (0:1, сейчас перерыв), сообщает журналист Сэмюэл Лакхерст в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, английского специалиста показали на экране стадиона «Вилла Парк», после чего его сразу же освистали болельщики, а на экране появился герб «Астон Виллы».

Контракт Саутгейта истекает в декабре 2024 года после того, как он подписал новое соглашение сроком на три с половиной года после отложенного Евро-2020, при этом FA предоставила ему дополнительные шесть месяцев, чтобы избежать спекуляций по поводу его работы.

Напомним, соперниками сборной Англии по групповому этапу Евро-2024 станут команды Словении, Дании и Сербии.

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