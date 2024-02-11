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Миранчук отдал голевой пас за «Аталанту» в матче с «Дженоа»

Миранчук отдал голевой пас за «Аталанту» в матче с «Дженоа»
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Сегодня, 11 февраля, проходил матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Игра началась в 20:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу команды из Бергамо. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте Марио Пашалич пасом нашёл на линии штрафной Шарля Де Кетеларе, который, не дав мячу опуститься на газон, с левой ноги отправил его в дальнюю девятку без шансов для вратаря. На 51-й минуте Руслан Малиновский у штрафной обыгрался с Милано Баделем и в касание с левой ноги разрядил свою пушку в ближнюю девятку. Но уже на 55-й минуте Тён Копмейнерс со штрафного пробил над стенкой в ближнюю девятку.

На 90+10-й минуте Давиде Дзаппакоста упрочил преимущество. На 90+14-й минуте Эль Билал Туре после передачи Алексея Миранчука сделал счёт разгромным. Отметим, что россиянин начал этот матч на скамейки запасных и появился на поле на 57-й минуте матча.

Италия - Серия А . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 4
Аталанта
Бергамо
0:1 Де Кетеларе – 22'     1:1 Малиновский – 51'     1:2 Копмейнерс – 55'     1:3 Дзаппакоста – 90+10'     1:4 Туре – 90+13'    
Турнирная таблица Серии А сезона-2023/2024
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