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В «Родине» рассказали, станет ли невыход команды в РПЛ драмой для руководства

В «Родине» рассказали, станет ли невыход команды в РПЛ драмой для руководства
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил на вопрос о возможном невыходе команды в Российскую Премьер-Лигу, а также поделился мыслями о комплектовании клуба.

«Если «Родина» в этом сезоне не выйдет в РПЛ, это станет драмой? Драмой не станет, все живы-здоровы, но это будет большая потеря для нас, несоответствие ожиданиям. Нет перебора ли футболистов? Думаю, если мы возьмём все команды Первой лиги, у нас будет наименьшее число игроков. У нас будет 21 полевой игрок – на каждую позицию два равноценных игрока. Но мы исходили из того, что сыграем за три месяца 15 матчей, а может, и больше, если в Кубке России повезёт. Могут быть травмы, потому что интенсивный тренировочный процесс, поэтому на каждой позиции должен быть сильный конкурент», — приводит слова Зинина Metaratings.

Напомним, за 20 туров в Первой лиге «Родина» набрала 28 очков. Она занимает седьмое место в таблице.

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