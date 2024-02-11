Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Интера» Ачерби показал неприличный жест болельщикам «Ромы»

Защитник «Интера» Ачерби показал неприличный жест болельщикам «Ромы»
Комментарии

Футболист «Интера» Франческо Ачерби показал неприличный жест болельщикам римской «Ромы» в матче 24-го тура итальянской Серии А, который закончился со счётом 4:2 в пользу миланцев.

На 17-й минуте матча Ачерби отметился забитым мячом головой после подачи с углового. Однако в этот гол вмешалась система VAR, которая после просмотра засчитала мяч. После этого итальянский защитник показал неприличный жест фанатам римлян.

На данный момент после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» является лидером с 60 очками. «Рома» после такого же количества проведённых игр находится на пятой строчке с 38 очками. Ближайшими преследователями «Интера» являются «Ювентус» (53), «Милан» (49) и «Аталанта» (42).

Материалы по теме
Де Росси высказался о своём первом поражении во главе «Ромы» в матче Серии А с «Интером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android