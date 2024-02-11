Мойес — о разгроме от «Арсенала»: беру на себя всю ответственность

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение своей команды от лондонского «Арсенала» (0:6) в рамках 24-го тура чемпионата Англии.

«Да, это, безусловно, один из самых разочаровывающих дней на посту главного тренера „Вест Хэма“. Это один из тех дней, которые не хотелось бы повторять очень часто, и это случилось сегодня. Я уделю немного времени, посмотрю на это и увижу, смогу ли я это исправить. Я беру на себя всю ответственность. Я выбираю состав, но игроки также должны брать на себя ответственность.

Очень важно, чтобы мы выполняли эту работу очень хорошо. Мы всегда будем стараться быть максимально организованными. «Арсенал» был очень хорош, мы — нет», — приводит слова Мойеса Sky Sports.

11 февраля в матче 24-го тура английской Премьер-лиги встречались лондонские «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра прошла в Лондоне (Англия) на стадионе «Олимпийский». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра завершилась уверенной победой «Арсенала» со счётом 6:0.