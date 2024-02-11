Футболиста в Индонезии убило ударом молнии во время матча

30-летнего футболиста индонезийского клуба «Персикас Субанг» убило ударом молнии во время товарищеского матча, сообщает VoiID.

На видео видно, как в футболиста во время игры ударила молния, после чего один игрок оказался без сознания, а другой футболист присел на газон. По информации источника, 30-летний игрок позже скончался в больнице. А также сообщается, что это был не первый случай, когда в футбольное поле на стадионе «Силиванги» ударила молния.

«Персикас Субанг» выступает в третьем по силе дивизионе Индонезии, где сыграл 13 матчей, в которых одержал победу в семи встречах, дважды сыграл вничью и четыре раза проиграл. Третий дивизион Индонезии состоит из двух раундов: провинциальная квалификация — проводится в каждой провинции Индонезии, и национальный раунд, где проводятся провинциальные отборочные матчи.