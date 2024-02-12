Симеоне объяснил поражение «Атлетико» в игре с «Севильей»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение команды от «Севильи» (0:1) в гостевом матче чемпионата Испании по футболу.

«Дело не в везении, а в том, что мы не смогли быть свежими, поскольку мы недостаточно отдохнули. Но мы улучшили игру во втором тайме. Мы не смогли хорошо войти в игру, ничего особенного не происходило. Они забили гол, который дал им возможность продолжить игру в удобном для себя ключе. У них было две-три опасные контратаки в первом тайме, но во второй половине мы исправили ситуацию», – приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, 11 февраля состоялся матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Севилья» и мадридский «Атлетико». Команды сыграли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качества главного арбитра встречи выступил Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Матч начался в 20:30 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 1:0.