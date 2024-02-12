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Семшов: вся итальянская лига говорит о том, чтобы Миранчук появлялся в старте «Аталанты»

Семшов: вся итальянская лига говорит о том, чтобы Миранчук появлялся в старте «Аталанты»
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Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов заявил, что вся итальянская лига говорит о том, чтобы российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появлялся в старте команды.

«Опять очень непонятно, почему Алексей Миранчук начал со скамейки запасных. Видно даже по концовке этого матча, что он не потерял задора игры. Он спокойно это воспринял. Но непонятно, почему футболист, который делал погоду в «Аталанте», остался в запасе. Он должен выходить в основном составе. Это уже все отмечают. Вся итальянская лига об этом говорит», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Напомним, в матче 24-го тура итальянской Серии А «Аталанта» разгромила «Дженоа» со счётом 4:1, где Миранчук отметился голевой передачей.

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