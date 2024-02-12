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«Правильно сделал». Семшов — о переходе Сутормина из «Зенита» в «Сочи»

«Правильно сделал». Семшов — о переходе Сутормина из «Зенита» в «Сочи»
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Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал переход Алексея Сутормина из «Зенита» в «Сочи».

«Поможет ли он «Сочи» — это покажет чемпионат. Правильно сделал. Зачем сидеть на скамейке? Надо играть. Если ты не получаешь игрового времени, то нужно что‑то делать. Он выбрал хороший вариант.
Они с Чистяковым помогут команде. Плюс игроки, которые пришли из «Зенита», обладают характером победителя. Они будут бороться за победу в каждом матче», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сутормин сыграл за «Зенит» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя голевыми передачами и провёл на поле 430 минут. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,5 млн.

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