Сборная Бразилии проиграла Аргентине и не смогла отобраться на Олимпиаду в Париже

Олимпийская сборная Бразилии уступила национальной команде Аргентине в матче третьего тура групповой стадии южноамериканского отборочного турнира на Олимпийские игры в Париже.

Матч завершился победой аргентинцев со счётом 1:0. Решающий гол в матче забил Лусиано Гунду.

Таким образом, национальная команда Бразилии находится на третьем месте в своей группе и утратила шансы отобраться на Олимпийские игры. Команда записала в свой актив три очка в трёх матчах.

Сборная Аргентины, в свою очередь, занимает первое место в группе и гарантировала себе место на Олимпийских играх 2024 года.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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