Сборная Бразилии впервые с 2004 года не сыграет на Олимпиаде

Сборная Бразилии впервые с 2004 года не примет участие на Олимпийских играх.

Напомним, в матче третьего тура групповой стадии южноамериканского отборочного турнира национальная команда Бразилии со счётом 0:1 уступила сборной Аргентины и утратила шансы отобраться на турнир в Париже в 2024 году.

Отметим, бразильцы выиграли две последние Олимпиады в 2016 и 2020 году. Всего за свою историю бразильцы завоевали семь медалей на Олимпиадах — два золота, три серебра и две бронзы.

Сборная Аргентины, в свою очередь, гарантировала себе участие на Олимпиаде в 2024 году.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В мужском футбольном турнире примут участие 16 команд по 18 игроков.

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