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Хави оценил шансы «Барселоны» на победу в Ла Лиге после потери очков в матче с «Гранадой»

Хави оценил шансы «Барселоны» на победу в Ла Лиге после потери очков в матче с «Гранадой»
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча с «Гранадой» (3:3) в 24-м туре чемпионата Испании.

Испания - Примера . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 3
Гранада
Гранада
1:0 Ямал – 14'     1:1 Санчес – 43'     1:2 Пельистри – 60'     2:2 Левандовски – 63'     2:3 Микель – 66'     3:3 Ямал – 80'    

«У команды была вера, смелость и желание, но, к сожалению, этого недостаточно. У нас был шанс сократить отставание от «Жироны» и остаться в чемпионской гонке, но дела стали хуже. Поздравляю «Гранаду» с этим матчем. Мы подарили им опасные моменты. Ещё до матча выиграть Ла Лигу было очень сложно, но теперь стало ещё сложнее», — приводит слова Хави Barça Universal в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 51 очко. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на десять очков.

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