Хави оценил шансы «Барселоны» на победу в Ла Лиге после потери очков в матче с «Гранадой»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча с «Гранадой» (3:3) в 24-м туре чемпионата Испании.

«У команды была вера, смелость и желание, но, к сожалению, этого недостаточно. У нас был шанс сократить отставание от «Жироны» и остаться в чемпионской гонке, но дела стали хуже. Поздравляю «Гранаду» с этим матчем. Мы подарили им опасные моменты. Ещё до матча выиграть Ла Лигу было очень сложно, но теперь стало ещё сложнее», — приводит слова Хави Barça Universal в своей социальной сети X (ранее Twitter).

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На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 51 очко. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на десять очков.

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