Хаби Алонсо сделал выбор между Роналду и Месси

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо сделал выбор между бывшим партнёром по команде Криштиану Роналду и нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Роналду и Месси — великие игроки. Но Криштиану Криштиану для меня лучший», — цитирует Алонсо аккаунт CristianoXtra на странице в Х (ранее Twitter).

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Контрактное соглашение аргентинца с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Месси провёл за «Интер Майами» 14 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и 11 результативных передач. Он выступает за «Аль-Наср» с 2023 года.

Алонсо и Роналду играли вместе в мадридском «Реале».

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