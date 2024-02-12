Между игроками «Реала» произошла необычная ситуация в концовке матча с «Жироной»

10 февраля прошёл матч 24-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). «Реалу» удалось разгромить своего соперника со счётом 4:0.

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В концовке матча между игроками «Реала» случилась необычная ситуация, сообщает Real French Madrid.

Мадридский клуб получил право на исполнение пенальти за фол в штрафной площади игрока «Жироны». Испанский нападающий хозяев Хоселу отправился исполнять одиннадцатиметровый, однако в какой-то момент его остановил опорный полузащитник Орельен Тчуамени. Он попытался забрать мяч у Хоселу, но не для себя. Француз просил нападающего дать право исполнить пенальти молодому турецкому полузащитнику Арда Гюлеру, который появился на поле в концовке матча. Тчуамени хотел, чтобы забитый гол помог турку обрести уверенность в новой команде.

Однако Хоселу категорически отказался отдавать мяч и исполнил пенальти сам, не сумев его реализовать. Мяч после удара нападающего угодил в штангу.

Напомним, это встреча была всего второй для Гюлера в мадридском клубе в матчах Ла Лиги. Он пока не имеет результативных действий.