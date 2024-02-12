Месси рассказал, что испытал в момент, когда Мбаппе сравнял счёт в финале ЧМ

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих эмоциях во время финального матча чемпионата мира в Катаре, а именно в момент того, когда нападающий французской сборной Килиан Мбаппе на 118-й минуте добавленного времени сравнял счёт, переведя игру в серию пенальти.

«Когда Мбаппе сравнял счёт, говорил ли я себе, что моя мечта снова ускользнёт? Нет, со мной такого никогда не случалось. Мы были по-настоящему уверены в себе. Внутри я был убеждён, что мы станем чемпионами мира независимо от того, что произойдёт», — цитирует Месси Barça Worldwide на странице в Х (ранее Twitter).

Напомним, в финале чемпионата мира Аргентины переиграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время матча и овертайм завершились вничью. Мбаппе записал в свой актив хет--трик, а Месси отметился дублем. Ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии.

Реакция Месси на два подряд не забитых пенальти одноклубника