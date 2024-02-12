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«Не хочу снова видеть Зинченко в футболке «Арсенала». Болельщики — о 6:0 с «Вест Хэмом»

11 февраля в рамках 24-го тура АПЛ состоялось лондонское дерби «Вест Хэм» — «Арсенал», которое завершилось разгромной победой «канониров» со счётом 6:0. 27-летний украинский левый защитник Александр Зинченко пропустил эту игру из-за травмы икроножной мышцы, на этой позиции с «молотобойцами» сыграл 23-летний поляк Якуб Кивёр. Болельщики «Арсенала» после игры отреагировали на эту кадровую перестановку в социальных сетях.

«Победа 6:0 без Зинченко. Как сильно я молился за такие времена...» – написал пользователь @watarascal.

«Я не хочу снова видеть Зинченко в футболке Арсенала. Кивёр меня подкупил», — высказал мнение @hoesandfifa.

«Да! Мы остаёмся в привычной структуре, как с Зинченко, это замечательно!» – уверен @xTehFR.

«Очень хочется, чтобы Артета оставил Кивёра в старте. Мы сзади выглядим так безопасно без этого осла Зинченко», — высказался @JordanWSmith29.

«Это доказательство того, что Зинченко наша слабость. Темп игры не снизился», — считает @beano24789.

«Я предпочитаю играть с Кивёром, а не с Зинченко», – написал @cmoss5656.

В текущем сезоне левый защитник Александр Зинченко провёл за «Арсенал» 27 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. В активе Якуба Кивёра 19 игр во всех турнирах и один голевой пас.