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«Локомотив» поздравил Дмитрия Лоськова с 50-летием

«Локомотив» поздравил Дмитрия Лоськова с 50-летием
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Экс-полузащитнику московского «Локомотива» Дмитрию Лоськову исполнилось 50 лет. Пресс-служба железнодорожников опубликовала поздравление в адрес своего бывшего капитана. Напомним, на данный момент Лоськов входит в тренерский штаб основной команды красно-зелёных.

«Дмитрий Вячеславович, поздравляем с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, получать удовольствие от футбола, и, конечно, новых побед и трофеев «Локо»!» — написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Экс-полузащитник Дмитрий Лоськов в своей футбольной карьере выступал за «Ростсельмаш», московский «Локомотив» и раменский «Сатурн», провёл 25 матчей за сборную России, в которых забил два гола. В составе «Локомотива» полузащитник дважды выигрывал чемпионат страны, трижды — Кубок и дважды — Суперкубок России.

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