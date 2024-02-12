Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Абха» объявила о подписании контракта с экс-форвардом «Сочи» Джорджевичем

«Абха» объявила о подписании контракта с экс-форвардом «Сочи» Джорджевичем
Аудио-версия:
Комментарии

Черногорский нападающий Лука Джорджевич официально стал игроком футбольного клуба «Абха» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба команды в соцсети Х (ранее Twitter). Футболист перешёл в клуб в статусе свободного агента и подписал контракт до окончания нынешнего сезона.

Напомним, «Сочи» объявил о расторжении контракта с Лукой Джорджевичем 30 января. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в клуб «Абха» из Саудовской Аравии. Джорджевич до перехода в «Сочи» играл в РПЛ за тульский «Арсенал», санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Лука Джорджевич провёл 11 матчей, в которых забил два мяча и оформил две голевые передачи.

Отметим, что в составе саудовского клуба также выступают бывшие игроки «Локомотива» Франсуа Камано и Гжегож Крыховяк.

Материалы по теме
Лука Джорджевич: если бы остался в «Сочи», то тренировался бы непонятно где
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android