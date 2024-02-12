Лоськов раскрыл обстоятельства конфликта с Бышовцем в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Локомотива», «Сатурна» и сборной России Дмитрий Лоськов раскрыл обстоятельства конфликта с Анатолием Бышовцем в «Локо».

«Конечно, Липатов лукавил. А что он должен был сказать? Что был конфликт и раздувать ситуацию? Думаю, из-за него вся чехарда в «Локомотиве» и началась. Бышовец просто не хотел иметь в команде личность, способную ему что-то противопоставить. Сёмин был президентом клуба — вот Бышовец и думал, что мы вместе плетём интриги, заговоры против него. Евсеев был первой ласточкой. Может быть, уже когда он Вадика убрал, нужно было пойти на разговор. После первых туров чемпионата я понял, что буду следующим.

Мы разговаривали. Он мне много чего рассказывал про свою философию. А чего разговаривать, если человек себе уже поставил цель? Надо было тоже уйти — я и ушёл. Поставили перед фактом. Я готовился лететь с командой на летние сборы в Австрию, когда позвонил Липатов: «Ты не едешь. Завтра не надо никуда приезжать». Сказал ему: «Хорошо, вопросов нет, я вас услышал». Сёмин сказал, что надо уходить: «Ничего хорошего не будет, он не даст тебе играть. Поэтому, если есть варианты, иди играй», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.