Лоськов: думал, что второго предложения от «Локомотива» уже не будет

Бывший полузащитник «Локомотива», «Сатурна» и сборной России Дмитрий Лоськов вспомнил, как стал игроком железнодорожников.

«В «Ростове» у меня было одно конкретное предложение ещё в 1996 году — «Локомотив». Тогда я первый раз подписал контакт, но остался в Ростове. Я вернулся за вещами, а меня уговорили и оставили Андреев, Шикунов и Мазнев. Мы тогда собирались в отпуске в 11 часов с ребятами играть в футбол. Меня на полпути перехватили и отвезли на разговор. Из кабинета вышли только в восемь вечера. Уговаривали меня. Я им говорю, что подписал контракт, а они: «Ничего страшного». В итоге уговорили. Шикунов сказал: «Я этот вопрос решу. Позвоню Филатову». Они были в хороших отношениях, Филатов же играл в Ростове. Как-то уладили вопрос. Я в подробности не вдавался. Я уже думал, что второго предложения не будет.

Но Николаич (Филатов) с Сёминым вернулись через год. После подписания меня в Ростов уже не отпустили. Сказали: «Остаёшься здесь, в Москве, чтобы не получилось как в прошлом году». Новый год уже встречал в Москве», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.