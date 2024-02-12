Лоськов: если бы я пошёл в «Рубин», Серёги Семака там не было бы

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Лоськов вспомнил, как покидал московский клуб.

«Вариантов было два — Казань и Раменское. Курбан Бекиевич звал в «Рубин», я выбирал. «Сатурн» выбрал, потому что в 33 года уже не хотелось куда-то уезжать из Москвы, опять менять что-то. Повлияло также, что в Раменском работали Гаджиев и Игнатьев. С Борисом Петровичем мы в «Локомотиве» пересекались. Многих ребят — тех же Каряку, Димку Кириченко — знал по сборной. Команда собралась хорошая. А если бы я пошёл тогда в «Рубин», Серёги Семака не было бы в Казани. Я летом отказал Бердыеву, а зимой они взяли на эту позицию Семака. И так хорошо попали с ним — может быть, это судьба.

Уже когда мы разговаривали, было ясно, что ставят задачу сделать «Рубин» чемпионом. У руководителей и тренеров в Казани была общая цель, и они к ней шли. Всё, что ни делается, — к лучшему. Значит, это не моё было», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.