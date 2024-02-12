В «Спартаке» рассказали, когда Бонгонда вернётся в расположение команды после Кубка Африки

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, когда в расположение команды вернётся Тео Бонгонда, выступавший в составе сборной ДР Конго на Кубке африканских наций, а также высказался о травме игрока.

«Тео Бонгонда проходит обследование. Точная информация о сроках восстановления появится в ближайшие дни. На следующей неделе игрок должен прибыть в расположение команды», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Бонгонда получил повреждение во время матча за третье место на Кубке африканских наций. Всего на турнире 28-летний Бонгонда принял участие в семи матчах, однако не смог записать на свой счёт ни одного результативного балла.