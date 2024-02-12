Песьяков: «Ростов» не предлагал продлить контракт, переговоров нет

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, что не ведёт переговоры о новом контракте с жёлто-синими.

«Ростов» не предлагал мне продлить контракт. Жду ли я новый контракт? Конечно, а кто не будет ждать? Переговоров нет», — приводит слова Песьякова издание «РБ Спорт».

35-летний Песьяков в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах «Ростова» во всех турнирах, пропустив 28 мячей и пять раз сыграв «на ноль». Действующий контракт российского голкипера с дончанами истекает в конце июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Песьякова в € 600 тыс. За свою карьеру Сергей успел поиграть за «Шинник», «Спартак», «Томь» и «Анжи». «Ростов» завершил первый круг РПЛ сезона-2023/2024 на 10-м месте в турнирной таблице.