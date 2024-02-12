Дмитрий Лоськов охарактеризовал своего сына Григория как футболиста

Бывший полузащитник «Локомотива», «Сатурна» и сборной России Дмитрий Лоськов охарактеризовал своего сына как футболиста.

«По футбольной мысли ему до папы далеко… Шутка! Но я только рад буду, если Гриша меня превзойдёт. Умный мальчишка, креативный футболист — таких мало сейчас. Ему пока тяжело: декабрьский, плюс позднее развитие. Но он старается, стремится. Всё от него зависит.

Трудно с такой громкой фамилией в футболе пробиваться. Хотя он внимания на это старается не обращать. У них и команда хорошая, сплочённая. Григорий и ещё два парня с первого набора остались. У сына перед сборами в двусторонке вылетело плечо. Хорошо, операции не потребовалось — проходит реабилитацию на «Локомотиве», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сегодня, 12 февраля, тренеру «Локомотива» Дмитрию Лоськову исполняется 50 лет. Во время профессиональной карьеры игрока Лоськов выступал за «Ростов», «Локомотив» и «Сатурн».