Лоськов: у Рёбера бегали по кругу парами, как коняшки в цирке, и хлопали в ладоши

Бывший полузащитник «Локомотива», «Сатурна» и сборной России Дмитрий Лоськов вспомнил о работе под руководством немецких тренеров.

«Немецкие тренеры — они все чудные (смеётся). Что в «Сатурне», что в «Локомотиве» у меня большой опыт работы с ними. У Рёбера бегали по кругу парами, как коняшки в цирке, и хлопали в ладоши. После чемпионата Рёбер сделал нам восстановительный сбор в Испании — повёз на Канарские острова. За 10 дней ни разу его не видели на занятиях! Каждое утро выходил с гольф-клюшкой, садился в машинку и уезжал.

Помощник Рёбера вывозил нас на поле. Мы делились на две команды и играли в дыр-дыр старики на молодёжь. Вот и вся работа. Он потом ещё привёз медицинскую бригаду из Германии и заставил нас сдавать тесты — бегать, прыгать. Для чего это было делать после сезона — непонятно. Видно, тоже осваивали деньги немецкие специалисты. На этом всё закончилось», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сегодня, 12 февраля, тренеру «Локомотива» Дмитрию Лоськову исполняется 50 лет. Во время профессиональной карьеры игрока Лоськов выступал за «Ростов», «Локомотив» и «Сатурн».