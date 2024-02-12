Бывший полузащитник «Локомотива», «Сатурна» и сборной России Дмитрий Лоськов объяснил, почему на пике карьеры не уехал поиграть в Европу.

«А кто ко мне может обращаться? Не было такого. Раньше и агентов-то столько не было. Может, к руководителям и поступали какие-то предложения, но они решили об этом не говорить и считали, что будет больше пользы, если я останусь в «Локомотиве»

Не получилось и не получилось. Значит, не моё, не судьба. Я доволен тем, что был и остаюсь в «Локомотиве». Агента у меня никогда не было. Единственное, при переходе в «Сатурн» мне помогли Паша Андреев и мои друзья», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сегодня, 12 февраля, тренеру «Локомотива» Дмитрию Лоськову исполняется 50 лет. Во время профессиональной карьеры игрока Лоськов выступал за «Ростов», «Локомотив» и «Сатурн».