Лоськов: из футбольных друзей Евсеев — самый близкий, почти четверть века вместе

Бывший полузащитник «Локомотива», «Сатурна» и сборной России Дмитрий Лоськов рассказал, кто из футболистов является его самым близким другом.

«Из футбольных друзей Евсеев — однозначно самый близкий. Почти четверть века вместе. До сих пор общаемся. Когда он в Москве, встречаемся у меня или у него. Дружим семьями. Жёны постоянно на связи. Когда Вадик «Кубань» возглавил, они играли в Туле, а у нас был выходной. И я поехал Вадика поддержать. Правда, они проиграли 1:2, но ничего. А потом он специально прилетал в Калининград на кубковый матч «Локомотива», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сегодня, 12 февраля, тренеру «Локомотива» Дмитрию Лоськову исполняется 50 лет. Во время профессиональной карьеры игрока Лоськов выступал за «Ростов», «Локомотив» и «Сатурн».