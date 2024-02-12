Спортивный директор «Байера»: Хаби Алонсо останется в Леверкузене

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес уверен, что главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо не уйдёт из клуба в обозримом будущем.

«Да, я уверен (что Алонсо останется в «Байере». — Прим. «Чемпионата»). Одна из причин — контракт. Другая — он и его семья чувствуют себя комфортно в Леверкузене. Он знает, что у него есть в этом клубе. У него также очень хорошая команда, радужные перспективы. Никаких изменений в составе не предвидится. В следующем году у нас определённо будет топ-команда», — приводит слова Рольфеса This is Anfield.

Напомним, ранее появилась информация, что мерсисайдцы обсуждали возможное назначение Алонсо на должность главного тренера в «Ливерпуле» на следующий сезон. Испанский специалист не против переговоров, но до конца сезона никакого решения не примет.