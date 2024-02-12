Парфёнов: хочу, чтобы «Спартак» ассоциировался с хорошими результатами, а не с конфликтами

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о конфликте Георгия Джикии с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. Ранее агент футболиста в интервью «Чемпионату» оценил вероятность продления контракта Джикии со «Спартаком» при главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале как почти равную нулю.

«Я не судья. Не могу сказать, кто прав или нет в конфликте Абаскаля и Джикии. Надо знать две стороны изнутри. У меня сейчас много своих проблем в своей команде, поэтому не понимаю ситуации полностью, хоть и стараюсь следить.

Могу сказать, что конфликт нужно решать изнутри. Плохо, что это выносится в медиа. Это неправильно. Хочу, чтобы команда «Спартак» ассоциировалась с хорошими результатами, а не с конфликтами и скандалами.

Правду нам могут сказать только две стороны: игрок и тренер. Ни агент, ни пресса. Только они. Я уважаю труд игрока, но и уважаю труд тренера. Я знаю, насколько это тяжёлая работа, сколько там нюансов. Не могут все решения нравиться всем», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.