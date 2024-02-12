У «Краснодара» сорвалась утренняя тренировка на зимнем сборе в Абу-Даби

Погодные условия внесли коррективы в тренировочный процесс «Краснодара» на зимнем учебно-тренировочном сборе в Абу-Даби. Сегодня, 12 февраля, «быки» не смогли провести утреннюю тренировку на поле из-за проливного дождя, который обрушился на Абу-Даби ночью.

«Неожиданный ночной проливной дождь в Абу-Даби сегодня внёс коррективы в наш тренировочный процесс. Вот такая картина ожидала команду утром на футбольном поле, поэтому тренерский штаб принял решение провести занятие только в зале. С нетерпением ждём активной работы на вечерней тренировке», — написала пресс-служба «Краснодара».

Фото: Телеграм-канал «Краснодара»

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в сезоне в статусе лидера Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства «Краснодар» сыграет с «Рубином» на домашней арене.