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Парфёнов: Джикия — футболист с сильным именем, но он долго не играл

Парфёнов: Джикия — футболист с сильным именем, но он долго не играл
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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о ситуации капитана красно-белых Георгия Джикии, который потерял место в основном составе команды.

«Сложно ответить, насколько весомой потерей для «Спартака» будет уход Джикии. Я не знаю его состояние, форму. Есть сильный футболист с сильным именем, но мы не знаем его состояния сейчас. Тем более он долго не играл», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Джикия является капитаном «Спартака», однако в нынешнем сезоне он потерял место в основном составе красно-белых. 30-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности Джикия провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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