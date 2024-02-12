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Сборная России поздравила Лоськова с юбилеем

Сборная России поздравила Лоськова с юбилеем
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Пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения своего экс-футболиста Дмитрия Лоськова. Сегодня, 12 февраля 2024 года, Лоськову исполняется 50 лет.

«Поздравляем с юбилеем Дмитрия Лоськова! Сегодня экс-игроку сборной и «Локомотива» исполняется 50 лет. Желаем Дмитрию Вячеславовичу счастья, вдохновения и благополучия!» — написала пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

Напомним, Дмитрий Лоськов в ходе своей футбольной карьеры выступал за «Ростсельмаш», московский «Локомотив» и раменский «Сатурн», а также провёл 25 матчей в составе сборной России и отметился в них двумя забитыми мячами. В составе «Локомотива» полузащитник дважды выигрывал чемпионат страны, трижды — Кубок и дважды — Суперкубок России.

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