В РПЛ сообщили, что «Спартак» не нарушил регламент при заявке форварда Быковского

«Спартак» не нарушал регламент при заявке нападающего Артёма Быковского. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе РПЛ. Напомним, в первой части сезона футболист использовал 93-й номер, а 5 февраля был перезаявлен за красно-белых под 12-м номером. Ранее в СМИ сообщалось, что это не предусмотрено регламентом чемпионата России.

«Есть два важных момента:

1. Под этим номером он заявлен в Зимнем кубке.

2. Не допускается смена номера игроками в одном и том же клубе в ходе чемпионата в случае, если данные футболисты зарегистрированы для участия в РПЛ по заявочным листам основной команды: 3А и 3В.

Если футболисты были зарегистрированы для участия в РПЛ в первой части чемпионата по заявочным листам МФЛ или по заявочным листам «второй» команды Клуба (Вторая лига Б), такие футболисты потенциально могут изменить номер в весенней части Чемпионата (в случае новой регистрации в РПЛ по заявочным листам МФЛ / ФНЛ (Вторая лига Б), так как в Соревнованиях МФЛ и ФНЛ (Вторая лига Б) начинается новый спортивный сезон и, соответственно, новая заявочная кампания», — добавили в пресс службе РПЛ.