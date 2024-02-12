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В Смоленске прошёл шестой отборочный этап турнира «Игра твоей мечты»

В Смоленске прошёл шестой отборочный этап турнира «Игра твоей мечты»
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10–11 февраля в Смоленске состоялся шестой отборочный этап V Всероссийского турнира для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты» в дивизионе «Запад», организованный МООВ «Клуб волонтёров» при поддержке Фонда президентских грантов и губернатора Смоленской области.

Путёвку в финальную часть турнира завоевала команда Зубцовского детского дома, которая одержала шесть побед из шести возможных и пропустила всего три мяча за все матчи.

Второе место досталось Сафоновскому детскому дому из Смоленской области, на третьем месте Ярцевская школа-интернат.

Финальные матчи турнира состоятся 21 апреля в академии Ф. Ф. Черенкова. Команды сразятся за кубок чемпионов и главные призы – поездку в футбольный лагерь в Сочи и стажировку в академии ФК «Спартак».

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